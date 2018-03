Insults homòfobs d'un alt càrrec del PP a Madrid Albano Dante Fachin

Última actualització Divendres, 9 de març de 2018 20:00 h

Li diu "moñas" i "becari" de Gabriel Rufián

Gerard Sesé @gerardsese | El sentit de l'humor de la dreta més reaccionaria, encarnada a Espanya pel PP, sovint s'ha caracteritzat per no no existir. Tot ha començat quan el perfil oficial del PP a Twitter ha publicat un vídeo on es convidava a la gent a explicar "per què es va afiliar al PP". Per les respostes, fins i tot, hi havia premi: dues invitacions per la Convenció Nacional en Sevilla.

Amb tota la picardia i trapelleria possibles, l'ex de Podemos a Catalunya, Albano Dante Fachin, ha volgut aprofitar l'ocasió per a contestar el PP amb una broma carregada d'ironia. Ha respost el tuit del PP amb una cara d'un dimoni i hi ha afegit un gif (imatge animada) on es pot veure un fragment d'una pel·lícula on dos lladres es col·loquen un passamuntanyes disposats a delinquir. L'excomú, d'aquesta manera, feia broma deixant entendre que qui s'apunta al PP és per a robar.

Aquesta broma no li ha caigut gens bé a Alfono Serrano, Portaveu Adjunt del PP a l'Assemblea de Madrid, vicesecretari de la Sectorial dels populars a Madrid i Responsable Àrea Electoral del PP. Poc després de la provocació de Fachin, Serrano ha picat i ha contestat amb un to vil i homòfob: "Que gracioso es este Albano. Laminado por los suyos ha quedado para hacer el moñas en twitter cual troll a sueldo. Podría ser el perfecto becario de Rufian. Animo Albano!"





Que gracioso es este Albano. Laminado por los suyos ha quedado para hacer el moñas en twitter cual troll a sueldo. Podría ser el perfecto becario de Rufian. Animo Albano! https://t.co/z9w9fyRSUC — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) 9 de març de 2018

