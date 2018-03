Escandalosa manipulació de l'ABC: considera ''estudi'' una enquesta de Twitter amb 11 vots

Última actualització Dissabte, 10 de març de 2018 05:00 h

Ho destapa a la xarxa social la revista 'El Jueves'

Redacció| El lector que es queda al titular corre sempre el risc de ser enganyat per mitjans de comunicació amb l'única intenció d'acumular visites. L'ABC, per exemple, no dubtava a publicar aquest dimecres un article assegurant que "el 70% dels madrilenys està en contra de la peatonalització de la Gran Via"; afirmació que segur han repetit molts dels seus parroquians sense ni tan sols llegir el cos de la notícia. Si ho haguessin fet, s'haurien preguntat d'on sorgeix aquesta xifra o -més concretament- el suposat "estudi" en que es recolza tota la notícia.

Captura de pantalla de la notícia de l'ABC

Atentos al @abc_es demostrando su rigor y nivel periodístico.



Han 'fabricado' una noticia en base a una encuesta en Twitter con 11 votos, la cual ha pasado a llamarse 'un estudio' y, por tanto, las 8 personas que votaron en contra 'el 70% de los madrileños'. pic.twitter.com/C9cYRVV7iU — El Jueves (@eljueves) 9 de març de 2018

Així serà 'El Periòdico'?



Tot això se sap el mateix dia que s'ha fet públic que el grupo Vocento, propietari de l'ABC, estaria a punt de comprar 'El Periódico', en les setmanes prèvies a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) ja anunciat. L'adquisició per part de Vocento no evitarà l'acomiadament d'una vintena de persones -de moment- a finals de març: entre altres, totes les persones del departament de català marxaran i el servei el cobrirà una empresa externa.

La peça parla suposadament sobre les imminents obres per peatonalitzar la Gran Via, un dels carrers més concorreguts de Madrid, però hi ha diverses pistes que farien sospitar que es tracta simplement d'un article difamatori contra el govern de Manuela Carmena. "A més de les molèsties pròpies d'una obra al centre de la ciutat, la mesura no està exempta de polèmica, ja que, segons un estudi realitzat per la plataforma AutoScout24, el 73% dels madrilenys estaria en contra d'aquesta peatonalització", escriuen des del diari. La revista 'El Jueves' ha destapat que aquest suposat "estudi" és en realitat una enquesta a Twitter amb només 11 vots.Tot i que AutoScout24 ha contestat en un principi a les crítiques de 'El Jueves' - "l'enquesta beu de diferents fonts en què twitter és una més i no necessàriament l'única ni la que més pes té"- ha callat en ser preguntada sobre altres fonts que haurien usat per fer un "estudi" que, per altra banda, no apareix a la pàgina web de la plataforma ni l'ABC enllaça enlloc. Però, sense dubte, allò més sospitós del tema és que els percentatges que es mencionen a l'article coincideixen amb els de l'enquesta d'AutoScout24 a Twitter.