Portades: El PP prepara un pla per fer seu el vot femení

10 de març de 2018, 11.46 h

Cauen sempre en el mateix error : ara consideren que les dones son tontes i que es creuran el que diuen, quan els hi convé i després, faran el que ja han admés ells mateixos com la darrera en fer-ho, la Levy, que recordava que les promeses electorals son slogans que després s'eleccions ja no tenen cap valor. Atenent aquests principis de partit i tinguent en compte que en aquest cas era una dona, es pot entendre que el PP no les tingui en gaire consideració (i per extensió, valtambé per A... Llegir més