Les JERC rebutgen ''frontalment'' l'actitud de Salvadó i demanen la seva dimissió

En un comunicat emès ben entrada la nit, i després d'una reunió amb membres de la direcció del partit per fer front conjuntament a la crisi oberta per l'exsecretari d'Hisenda del Govern de Catalunya i l'actual Secretari General Adjunt d'Esquerra Republicana des del 2011, Lluís Salvadó, les joventuts d'ERC han fet un pas endavant després que ni Salvadó ni la direcció concretessin amb fets la condemna de les paraules d'una conversa filtrada per Antena 3 on el dirigent republicà afirma que qui hauria de liderar la conselleria d'Ensenyament, en un to sexista i absolutament reprotxable, és qui té "les mamelles més grosses".

Les JERC demanen, sense dilacions, que "sent conseqüents amb els valors i idearis del partit, exigim la dimissió dels seus càrrecs". L'organització, que denuncia "el setge i les filtracions il·legals i interessades de l'Estat contra persones, que afecten i violen la seva privacitat i intimitat", recorda que "la República que volem serà feminista o no serà", motiu pel qual "tots i totes hem de ser referents".