Santi Vila carrega contra el projecte polític del PDeCAT per ser ''netament independentista''

Última actualització Dissabte, 10 de març de 2018 12:30 h

L'exconseller continua el seu periple alliçonador, si primer fou el Govern ara és el torn del PDeCAT

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



@JoanSole_ | Des que va deixar el Govern i va començar a carregar contra els seus companys que la figura de Santi Vila, a poc a poc, va evolucionant de la de polític a alliçonador. Es diu que de les situacions de caos acostumen a sorgir figures que, tot i mancar de legitimitat i/o autoritat, s'erigeixen com a personatges que ho creuen saber tot.





Si hi ha algú que vol ocupar el rol de mestre, aquest és Santi Vila, que tot i afirmar sense complex que va boicotejar des de la seva conselleria la legislatura -mai va treballar en pro de les estructures d'Estat- se sent interpel·lat per, no només criticar la gestió dels 18 mesos de govern, sinó també per carregar contra el seu propi partit.

Segons Vila, l'error de base del PDeCAT és que va néixer com un partit netament independentista i no com un espai per a perfils catalanistes més moderats: "aquí el PDeCAT es va equivocar, un partit sempre ha d'intentar fer-se gran. Una cosa és que la part més nuclear del seu partit es comprometi amb la independència i una altra que, per vocació de partit que sempre aspira a governar, has de procurar ser tan obert i permeable com puguis".

L'exconseller afegeix que "els partits guanyadors tenen fronteres amb tothom i són molt permeables. En la mesura en què apostes per l'ortodòxia, per la puresa ideològica, efectivament dorms més tranquil, però t'empetiteixes. Va ser un error del congrés (fundacional), que en algun moment caldrà revisar si volen aspirar a ser alguna cosa important".

El partit estudia l'expulsió

Vila va comparèixer en el Comitè d'Ètica del PDeCAT el divendres 29 de desembre per les declaracions que va oferir un cop el Govern fou cessat per Rajoy on deia, entre altres coses, que ell mai va treballar per fer possible les estructures d'Estat i que "molts companys de govern han exhibit una ingenuïtat sorprenent per l'edat que tenen". Encara sense resoldre, Vila podria ser expulsat per oferir una conducta contrària als principis estatutaris del partit.