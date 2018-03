Puigdemont li dona una classe gratuïta de democràcia a Llarena

Última actualització Dissabte, 10 de març de 2018 17:15 h

"De què serveixen les eleccions si un jutge té més poder que dos milions de catalans?"

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El president legítim de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el líder de Junts per Catalunya, li ha recordat avui al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, com funciona la democràcia.

© Reuters / ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes llarena, puigdemont

Puigdemont ha exigit des de Brussel·les una "resposta política" a Europa després del veto del Suprem a Sànchez i no ha dubtat en alliçonar el jutge del Suprem amb una pregunta retòrica sobre com funciona la democràcia: "de què serveixen les eleccions si un jutge té més poder que dos milions de catalans?".

Puigdemont ha reiterat en les preguntes retòriques sobre per què un únic jutge "que ningú ha votat" pot determinar si un diputat que té "tots els drets intactes" pot ser o no president de la Generalitat. Amb la direcció del grup parlamentari de JxCat a primera fila del Museu de les Cultures del Vi de Vilafranca, Puigdemont s'ha "negat a acceptar" des de Brussel·les que, a Espanya, un jutge tingui més poder que la ciutadania: "De quina democràcia estem parlant?", ha insistit el líder de JxCat.

El president destituït també ha recordat que la formació es va poder presentar amb un programa electoral independentista, per argumentar que no s'explica com ara no es pot aplicar. En aquesta línia, Puigdemont s'ha preguntat "per què no hi ha una resposta política a Europa", i "fins on cal arribar" perquè els estats membres de la Unió Europea (UE) reaccionin.