Sense por: El Govern a l'exili arriba al Regne Unit

Última actualització Dissabte, 10 de març de 2018 18:15 h

Clara Ponsatí deixa Brussel·les i es reincorpora a la universitat escocesa de Saint Andrews

Redacció | Els membres del Govern legítim no nomès tindran presència a Brussel·les, sinó també tindran presència al Regne Unit després que la consellera d'Ensenyament, Clara Ponseti, es reincorpori a la universitat escocesa de Saint Andrews

La mateixa consellera ho ha anunciat mitjançant una piulada des del seu compte de Twitter: "L'exili català arriba al Regne Unit". Amb un missatge on destaca que gaudeix de la seva "llibertat de moviments com a ciutadana europea", Ponsatí deixa Bèlgica després de quatre mesos i mig per recuperar la plaça de catedràtica d'Economia a la universitat escocesa fundada el 1413, i que la consellera destituïda va abandonar per entrar al Govern, l'estiu passat, en substitució de Meritxell Ruiz.