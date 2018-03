Junts per Catalunya farà el pas per esdevenir un nou partit polític

Última actualització Dissabte, 10 de març de 2018 20:15 h

Puigdemont considera que s'haurà d'articular aviat

Redacció | Si la marca PDeCAT ja era en hores baixes, després dels resultats electorals del 21-D a quasi desaparegut contra l'onada del projecte de Junts per Catalunya del president legítim, Carles Puigdemont.

El líder de la formació que en les passades eleccions va remuntar totes les enquestes adverses -el PDeCAT es movia entre els 15 diputats- ha donat avui el primer missatge per començar a treballar l'evolució de Junts per Catalunya per esdevenir un nou partit polític: "No és només un grup parlamentari o una candidatura electoral per un moment determinat. S'haurà d'articular aviat. Unitat i generositat".

Segons Puigdemont, hi ha "molta esperança" dipositada en l'evolució de JxC: "Tot i les dificultats i turbulències hem de començar a treballar en un moviment polític transversal, socialment divers". En aquest sentit, el president a l'exili ha destacat que la nova formació és una eina de "llarg recorregut", però no s'escapa el fet que en només un any hi haurà eleccions municipals i europees. Dues cites importants perquè ciutats de pes com Barcelona, Tarragona i Lleida tinguin una forta representació republicana, com també el Parlament europeu.