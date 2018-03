El Gobierno es vanta de saltar-se la Constitució i la separació de poders amb Catalunya: ''Ens han obligat''

Última actualització Diumenge, 11 de març de 2018 10:45 h

El ministre de Justícia es vanta de les mesures aplicades en una entrevista a El Mundo

@JoanSole_ | Sense dissimular, el ministres de Justícia, Rafael Català, s'ha vantat en una entrevista al diari El Mundo, de vulnerar la separació de poders i saltar-se la Constitució espanyola per fer front al cas català.

La contradicció de Rafael Català és de traca. El Gobierno, que va reptar Puigdemont a presentar-se a les eleccions del 21-D, ara no només persegueix i censura la seva candidatura, també la de Jordi Sànchez. El ministre té una explicació, "Tot això no ha succeït per casualitat, ha succeït per l'acció de les institucions. Sens dubte de la Fiscalia, sens dubte del Poder Judicial i sens dubte del Govern".

El periodista, que no s'esperava una resposta d'aquesta índole, ja que reconeix que el poder executiu i judicial van agafats de la mà, li qüestiona si el fet d'actuar d'aquesta manera no hi ha un preu molt alt a pagar, "s'estan posant a prova les costures de les institucions de l'Estat?" pregunta. "És que el desafiament ens ha obligat a això", respon el ministre: "Per a mi, aquesta prova de les costures de les institucions és la millor moralitat de tot això. Quan la nostra democràcia, la nostra Constitució, ha estat posada en escac ha reaccionat".