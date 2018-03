Mastegot de Junqueras a Santi Vila: ''A la vida hi ha moments en què has de saber callar''

Última actualització Diumenge, 11 de març de 2018 11:40 h

El vicepresident legítim carrega contra l'exconseller: "La talla humana d’una persona també es defineix pel que no diu, i pel que diu i quan ho diu"

@JoanSole_ | L'autoritat moral amb la qual Santi Vila va alliçonant els seus excompanys de govern ha rebut un fort cop per part del vicepresident legítim de la Generalitat, Oriol Junqueras, que en una entrevista a El Punt Avui ha deixat molt clar la "talla humana" que té l'autor del llibre 'D'herois i traïdors'.

Com un llançament de falta fort i a l'escaire, Junqueras només ha necessitat tres frases per sentenciar l'actitud amb la qual Santi Vila s'ha aprofitat de la situació dels seus excompanys, la majoria d'ells encara presos polítics i a l'exili, per promocionar-se mediàticament pels mitjans de comunicació catalans i de l'Estat i fer un llibre on, des del seu punt de vista, explica les històries menys conegudes dels dies clau dels fets d'octubre. Segons el vicepresident, "a la vida hi ha moments en què has de saber callar. Per respecte als altres però també a tu mateix. La talla humana d’una persona també es defineix pel que no diu, i pel que diu i quan ho diu".