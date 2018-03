Rivera sobre els presos polítics: ''No es mereixen el privilegi de la justícia''

Última actualització Diumenge, 11 de març de 2018 12:45 h

El líder de Ciutadans nega qualsevol indult en una entrevista a El Independiente

Redacció | Albert Rivera, qui a les enquestes del diari El País el situen com l'opció guanyadora d'unes noves eleccions generals, ha desacomplexat el seu discurs per abraçar directament les tesis de l'extrema dreta que encara reclama més repressió contra els líders polítics republicans.

En una entrevista al diari nacionalista El Independiente, el líder de Ciutadans es mostra partidari de, fins i tot, negar un procés just als presos polítics: "Jo crec que qui ha intentat trencar una democràcia europea no pot tenir el benefici ni el privilegi de la justícia". En aquest sentit, Rivera ha anat més enllà i ha negat l'indult: "Seria intolerable que una democràcia el missatge que llancés a la resta de ciutadans és: sent que com som polítics, entre nosaltres ens perdonem. No vull que s'indulti a Junqueras però tampoc a cap polític corrupte. No vull que en els despatxos es faci la injustícia de la justícia que dicta un jutge".