La CUP destaca que hi ha ''algun progrés positiu'' i insisteix en la desobediència

Diumenge, 11 de març de 2018

Reclama que sigui "de debò" i no "consultiu"

ACN | El diputat de la CUP, Carles Riera, ha assegurat que la proposta d'investidura de JxCat i ERC està "lluny dels mínims" que volen els anticapitalistes, perquè segueix tenint un caràcter "nítidament autonòmic".

Ho ha dit aquest diumenge al matí al programa 'El suplement' de Catalunya Ràdio, on ha constatat que el nou programa que se'ls ha presentat inclou "les mateixes propostes" que ja es van acceptar abans de la investidura fallida de Carles Puigdemont. Tot i això, la CUP admet que en l'últim document hi ha "algun progrés positiu" en el procés constituent, però reclama que sigui "de debò" i no "consultiu", per tal que "comprometi al Parlament".



Després de fer una primera lectura de la proposta, Riera ha lamentat que no hi han vist "gaires diferències amb el text anterior", perquè manté una "lògica autonòmica", però ha dit que estan compromesos a "treballar-ho a fons".

El diputat de la CUP ha insistit en la necessitat de "desobeir" les resolucions judicials per tal de poder investir un president, ja ha de ser el Parlament qui decideixi "sobiranament". La CUP no vol entrar en el nom del candidat a ser investit, i critica que el debat sobre el programa estigui "aturat". "Fer República comença per la investidura", ha sentenciat Riera.