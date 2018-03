El president del Cercle de Directius de Parla Alemanya nega la fuga d'empreses alemanyes de Catalunya

Última actualització Diumenge, 11 de març de 2018 15:00 h

Desmenteix les teories del Gobierno i firma que tenen "una responsabilitat" amb els treballadors i els clients

Redacció | La teoria sobre la fuga d'empreses de Catalunya que sostè el Gobierno per deslegitimar la causa republicana continua mancant de suports de base.

L'última veu en pronunciar-se sobre aquesta afirmació que han anat pregonant des del Gobierno, i que els mitjans de comunicació han multiplicat per restar suports al procés català, és el president del Cercle de Directius de Parla Alemanya, Albert Peters, que en una entrevista a El Punt Avui ha confirmat que només han marxat dues empreses alemanyes i molt petites, de només sis treballadors: "Es va dir que 700 empreses alemanyes estaven a punt de marxar. No és cert. Tenim una responsabilitat amb els treballadors i els clients, que són la majoria catalans. I nosaltres també ens hi sentim. Jo fa 25 anys que soc aquí! Però sí que hi ha inestabilitat i hi ha decisions d’inversió que no s’estan prenent i això ho notarem en els propers 5 o 10 anys. Les coses que no es fan avui passen després factura".