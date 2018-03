[Vídeo] Segueix en directe la manifestació 'República, ara' convocada per l'ANC

Josep Pagès i Canaleta de Cardedeu UN POBLE SENSE MARQUESINES A LA SEVA ESTACIÓ DE TREN I SENSE UN BON AJUNTAMENT QUE AJUDI ALS MÉS POBRES I FALTA TENIR UNA BONA POLICIA LOCAL ARA NO LA TENIN ALBERT BOADELLA " PRESIDENT SIMBOLICO DE TABÀRNIA MOVIMENT QUE DONA SUPORT A CIUTADANS I A INES ARRIMADES CON VA DIR UN PERIORISTA FRANCES ALBERT BOADELLA " PRESIDENT SIMBOLICO DE TABÀRNIA MOVIMENT QUE DONA SUPORT A CIUTADANS I A INES ARRIMADES CON VA DIR UN PERIORISTA FRANCES

11 de març de 2018, 19.07 h

NO TENIN GOVERN ,, Per què NO U VOLEM EL PDECAT , E.R.C. Si volguesin ja el tindrien fa temps .



NO Tenen que escoltar a Puigdemont , han de TRIAR ELS UNA CANDIDATA per SER LA FUTURA



PRESIDENTA DE CATALUNYA Neta de casos amb LA JUSTICIA ESPAÑOLA I NETA DE CORRUPCIÓ ..



CARLES PUIGDEMONT ESTA BOIG Ja que PENSA QUE UNAS ALTRES eLECCIONS



SALVARAN AL PDECAT DE LA DESFETA SE ENFONA Perderan la poca Majoria que ara tenen ..



