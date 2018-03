L'ANC aixeca el to: ''Per què ens vam trencar la cara l'1-O?''

Última actualització Diumenge, 11 de març de 2018 19:00 h

Crit unànime de l'Assemblea: "El Parlament decideix el president i punt!"

Nou toc d'atenció de l'ANC als partits independentistes. L'entitat ha exigit un acord imminent per formar un Govern republicà que avanci cap a la independència, en la manifestació que ha organitzat aquest diumenge a la tarda al passatge Colom de Barcelona, sota el lema 'República ara!'. El membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Jordi Pairó i el seu vicepresident, Agustí Alcoberro, s'han dirigit als partits independentistes des de l'escenari de la mobilització per reclamar-los l'entesa: "Si el Parlament vol decidir el president, es fa i punt! Per què ens vam trencar la cara l'1-O? Per res?", ha exclamat Pairó. Al seu torn, Alcoberro ha constatat que a l'Estat no hi ha separació de poders després que el Suprem hagi evitat la investidura de Jordi Sànchez. Així mateix, ha advertit: "Som República i hem decidit avançar". L'acte ha conclòs amb el cant d'Els Segadors, amb la presència de representants de JxCat, PDeCAT, ERC i la CUP.