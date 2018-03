JxC, ERC i CUP davant el repte d'escoltar el clam d'unitat de l'ANC

Última actualització Dilluns, 12 de març de 2018 05:00 h

Aquesta setmana el president del Parlament i les forces republicanes mesuraran el grau de cohesió del moviment

ANÀLISI - @JoanSole_ | La concentració 'República, ara' ha tornat a posar un mirall davant de les forces polítiques. Sota el clam dels manifestants d'unitat per desplegar la República, l'ANC ho té clar: "Si el Parlament vol decidir el president, es fa i punt! Per què ens vam trencar la cara l'1-O? Per res?". | La concentració 'República, ara' ha tornat a posar un mirall davant de les forces polítiques. Sota el clam dels manifestants d'unitat per desplegar la República, l'ANC ho té clar: "Si el Parlament vol decidir el president, es fa i punt! Per què ens vam trencar la cara l'1-O? Per res?".

Pla general de la manifestació per reclamar una 'República, ara!' © ACN

De nou el Parlament ha ajornat una sessió d'investidura, i de nou el republicanisme es troba davant la tessitura de desobeir o fer cas al Tribunal Suprem. Aquesta setmana serà intensa, el Tribunal d'Estrasburg s'haurà de pronunciar sobre la decisió del Tribunal Suprem de no permetre que Jordi Sànchez pugui assistir al ple d'investidura i Junts per Catalunya haurà de formalitzar la querella criminal per prevaricació contra el jutge Llarena: "Entendríem com un fet gravíssim que traís la voluntat dels ciutadans de Catalunya. Els jutges han de ser jutges. Els jutges han de ser justos i impartir justícia, i no poden decidir qui pot ser president d'un país".

El repte de JxC, ERC i la CUP per aquesta setmana no és cap altra que el mateix al qual han hagut de fer front en altres etapes del procés, mantenir-se units davant l'embat d'un Estat que els vol dividits, enfrontats i desconfiats.

El Tribunal Suprem ha demostrat que descartarà qualsevol candidat republicà, motiu pel qual els partits han de desistir d'entrar en més batalles de noms, ja que no és el qui, és el què, el projecte republicà. És per això que cal escoltar l'Assemblea, fer cas als crits que ahir van acompanyar la mobilització: "unitat".