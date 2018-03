Portades: El País recull l'estratègia del PP per frenar Cs

Última actualització Dilluns, 12 de març de 2018 09:00 h

Les principals portades de la premsa

Redacció | Diversitat de portades als diaris d'aquest dilluns. El País se centra en l'estratègia de Rajoy per aturar l'auge del partit de Rivera.

Portada de El País el 12 de març © kiosko.net Comparteix Tweet

Etiquetes diaris, potades, premsa

El País centra la seva portada en la tàctica de Rajoy per frenar Cs de cara a les autonòmiques del 2019. "Rajoy acelera un acuerdo sobre financiación para frenar a Rivera" titula el diari, que assegura que el Gobierno vol atreure el PSOE perquè creu que el bipartidisme garanteix el benestar social.En la mateixa línia, La Vanguardia recull l'estratègia del PDeCAT per recuperar el seu paper a les pròximes eleccions municipals. Tanmateix, es fa ressò de la concentració convocada per l'ANC a Barcelona.El Periódico, El Mundo, La Razón i l'ABC recullen en portada la mort de Gabriel a Almeria en mans de la parella del seu pare.