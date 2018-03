Ponsatí recorda que l'atzucac actual és culpa de l'Estat: ''El Parlament està sota xantatge, està bloquejat per entitats externes''

Última actualització Dilluns, 12 de març de 2018 09:10 h

"Si no es pot formar govern per culpa d'aquesta raó, no és culpa de les forces independentistes"

J.S | La consellera legítima d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ha recordat a El Matí de Catalunya Ràdio que si hi ha quelcom que impedeix el funcionament de la cambra catalana aquest és l'Estat.

"El Parlament està sota xantatge, està bloquejat per entitats externes, si no es pot formar govern per culpa d'aquesta raó, no és culpa de les forces independentistes" ha afirmat la consellera que ha decidit deixar Brussel·les per reincorporar-se a la universitat escocesa de Saint Andrews.

Ponsatí, que s'ha mostrat molt contundent sobre la possibilitat que repeteixi en el càrrec, "No puc ser consellera d'un govern autonòmic a Barcelona, fins que no acabi la repressió i pugui entrar a Barcelona no puc gestionar Educació", concreta que el resultat de les eleccions del 21 de desembre fou "claríssim" i si encara no hi ha sessió d'investidura és perquè ho "impedeix la justícia espanyola".

Cap temor a una nova convocatòria electoral

La consellera s'ha mostrat convençuda sobre la possibilitat de repetir eleccions, "no seria tan tremendista de dir que unes noves eleccions serien un desastre", assegura.

Risc d'extradicions?

La seva reincorporació a la universitat escocesa de Saint Andrews no és un risc per a l'extradició, ja que "la justícia britànica no atorga extradicions per raons polítiques. No ho ha fet mai". Tanmateix, admet que "indirectament" va comunicar la seva decisió d'establir-s'hi a les autoritats britàniques i escoceses.