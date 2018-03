Alcoberro insisteix del ''desastre'' d'anar a eleccions

el verdugo del Cid Catalunya Catalunya

12 de març de 2018, 11.48 h

Doncs no veig el desastre enlloc. Anar a eleccions és una nova oportunitat de superar el famós 50% de vots, un 50% que, a nivell de legitimitat per imposar -amb força proporcionada però ferma, sense aturador en cap escenari- la república ho canviaria tot rotundament. I no cal ser un geni per endevinar qui tindrà més desgast, qui tindrà més votants que es quedin a casa...