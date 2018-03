L'IBEX 35 es bolca amb C's i ja es reuneix en secret amb Rivera

Última actualització Dilluns, 12 de març de 2018 11:00 h

Segons apunta la premsa nacionalista, els presidents de Telefónica, Endesa i Iberdrola s'han reunit amb el líder de la força taronja

Redacció | Les enquestes diuen que Espanya vira cap a l'extrema dreta, l'auge de Ciutadans no només preocupa al Partit Popular de cara a les eleccions municipals i autonòmiques del 2019, també per l'efecte crida que està tenint l'ascens de la formació amb figures destacades de l'statu quo de l'Estat.

Segons informa El Confidencial, José María Álvarez-Pallete, president executiu de Telefónica, S.A, Borja Prado, president d'Endesa, i Ignacio Sánchez Galán president d'Iberdrola, s'han reunit diverses vegades durant les últimes setmanes amb Albert Rivera, líder de Ciutadans, per contrastar opinions sobre temes clau en la governabilitat.

No és la primera vegada que es relacionen els interessos de l'IBEX 35 amb el partit taronja, novembre passat la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (FEDEA), considerada el lobby del mercat borsatil, va donar suport a Ciutadans sobre la qüestió del concert basc, on comprava l'argumentari de Rivera afirmant que era una qüestió política i no econòmica. De fet, sempre serà recordada l'afirmació de Josep Oliu, patró de FEDEA, quan el 25 de juny del 2014 va dir allò de "necessitem un Podemos de dretes".