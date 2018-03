Pedro Sánchez regala el lideratge de l'oposició a Cs

Última actualització Dilluns, 12 de març de 2018 12:00 h

Frena el debat sobre la moció de censura contra Rajoy dins el PSOE perquè considera que ara no és el moment

Redacció | Pedro Sánchez torna a enterrar la moció de censura contra Rajoy. El líder socialista ha frenat el debat dins del seu partit perquè considera que ara no és el moment. Segons expliquen fonts del PSOE, Sánchez rebutja fer aquest pas pel bloqueig dels Pressupostos Generals de l'Estat i la situació a Catalunya, perdent l'opció a consagrar-se com el líder de l'oposició i enfortir la seva figura.

Segons informa El Confidencial, Sánchez ha frenat el debat sobre la moció de censura en el seu partit després que diversos dirigents socialistes li ho plantegessin. Així doncs, el PSOE tanca aquesta opció a l'espera que s'aprovin els pressupostos i es desbloquegi la situació a Catalunya.



Fonts socialistes explicaven al diari citat que actuar com antagonista del president del Gobierno s'ha convertit en un valor polític i fer el pas enfortiria la figura de Pedro Sánchez, tot i perdre la moció de censura i sense haver de pactar amb els partits independentistes o amb Podemos. Però finalment, Sánchez ha triat la via de la pausa perquè té por de fer el ridícul.



A l'espera dels Pressupostos



Segons El Confidencial, el raonament de Sánchez és que si el Gobierno aconsegueix la majoria absoluta per aprovar els pressupostos el pròxim 20 d'Abril, no tindria sentit la moció de censura perquè considera que Rajoy obtindria el suport parlamentari necessari per seguir governant.



Per contra, si no obtingués aquesta majoria, fonts del PSOE reconeixen que Sánchez no tindria més remei que replantejar el seu rebuig actual a la moció de censura i presentar-la, després de demanar al president eleccions anticipades.



La situació a Catalunya és clau



D'altra banda, Catalunya és un factor decisiu perquè el vot dels partits independentistes és precís en aquesta hipotètica moció de censura i Sánchez estaria evitant aquest escenari.



Per a Sánchez, una moció de censura en aquestes circumstàncies beneficiaria a la dreta del PP i Cs, i, segons el líder del PSOE, frenaria el procés de descomposició de la imatge de Rajoy.



El Confidencial explica que l'estratègia de Sánchez ara seria fer aquesta associació de Cs amb el PP. D'altra banda, el secretari general del PSOE justifica la pausa en el debat sobre la moció de censura en què en l'últim més, quasi cap militant li ho ha demanat.

