La premsa unionista es clava una patacada monumental en la venda de diaris

Les xifres auditades per l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) mostren una tendència a la baixa notable, només cal recordar que l'any passat els sis grans diaris van deixar de vendre menys de 300.000 exemplars en conjunt.

La caiguda, però, no és només d'aquestes dues capçaleres. El País ha perdut un 15,6% (86.233 exemplars), La Razón un 12% (42.882) l'ABC cau un 9,4% (52.027) mentre que El Mundo amb un descens del 7,4% és quimenys nota la caiguda amb 56.624 exemplars venuts.

Les dues capçaleres catalanes, protagonistes per alimentar les tesis del Gobierno, se situen en unes vendes de 32.401 i 21.668 respectivament. Unes dades que situen en un 17,4% i el 19,% la caiguda en comparació amb les vendes de fa un any de la capçalera del Grup Zeta i el Grup Godó.

Redacció | La manipulació té un preu, i aquest és la pèrdua de lectors. Les dades són molt clares, el mes de gener, comparat amb les xifres del 2017, capçaleres com El Periódico i La Vanguardia van perdre quasi el 20% de les vendes.

