El Gobierno se sent derrotat en la batalla contra la immersió lingüística

Es rendeix perquè no sap com introduir el castellà a l'escola catalana

Redacció | L'executiu de Mariano Rajoy es rendeix perquè no sap com introduir el castellà a l'escola catalana. Segons informa el Español, el Gobierno no troba la fórmula per garantir que els pares puguin escollir la llengua vehicular dels seus fills a l'escola i carregar-se el model educatiu català, una de les obsessions principals del Gobierno des de l'aplicació del 155.

El Gobierno se sent derrotat per la immersió lingüística i és que no pot garantir el que va prometre: la casella del castellà a la preinscripció escolar.



Fonts governamental reconeixen al diari citat que l'única manera de canviar el model seria des del Parlament, on els independentistes tenen la majoria i el PP només 4 diputats.



Amb tot, El Español assegura que la Moncloa treballa ara per garantir, almenys, que el 25% de les classes es donin en castellà, obligant a tots els centres escolars catalans a complir amb les sentències que va fixar el TSJC.



El missatge oficial és que el Gobierno segueix treballant totes les vies perquè els pares puguin triar la llengua en què educar els seus fills. Però la realitat és que no saben com fer-ho per a no agitar, encara més, el sentiment independentista, tal com apunta el diari citat.



D'altra banda, el PP es planteja presentar una proposta de llei per harmonitzar les llengües cooficials al Congrés abans que ho faci Cs. Una mesura però, que afectaria altres territoris com País Basc i Galícia.

