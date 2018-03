La justícia espanyola li ensenya a Colau qui mana

El bust de Joan Carles I, que fou retirat amb l'argument que ja no era cap d'Estat des del mes de juny del 2014, serà substituït per un retrat del seu fill.

El gest, que va provocar la ira del nacionalisme espanyol, quedarà com una acció simbòlica després que el jutjat contenciós administratiu número 3 de Barcelona hagi decidit estimar el recurs de la Delegación del Gobierno a Catalunya perquè es col·loqui el retrat de Felip VI.

