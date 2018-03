Última actualització Dilluns, 12 de març de 2018 14:00 h

Un llibre d'Oriol March descobreix nous secrets sobre el procés

M.B| "Puc ser un patriota, però no vull que feu l'imbècil". Frases d'aquest estil s'haurien sentit en trobades entre empresaris catalans partidaris del dret a decidir -com Carles Colomer (que ha estat directiu de Revlon i conseller d’Abertis o Telefónica; així com soci protector d’Òmnium Cultural) i Felip Massot (propietari de la inmobiliaria Vertix); entre altres- i Carles Puigdemont. L'escenari es remunta a un moment en que l'empresariat intentava que Puigdemont convoqués eleccions i no dugués a terme la Declaració d'Independència.





Ho ha revelat el periodista de 'Nació Digital' Oriol March al llibre 'Los entresijos del procés', on fa públic com diversos destacats dirigents empresarials van pressionar Puigdemont i Oriol Junqueras perquè frenessin la DI fins hores abans del ple del 27 d'octubre que va acabar fent-la efectiva.



El llibre situa al capdavant de la delegació empresarial Joaquim Coello, president de la Fundació Lluís Carulla i directiu de companyies com ISS, Gamesa i Applus, i Marian Puig, alt responsable d'Isdin, que van intentar convèncer els dirigents sobiranistes que calia claudicar davant l'Estat per evitar l'aplicació de l'article 155. Altres trobades de Puigdemont i Junqueras van ser amb el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, i altres responsables de multinacionals catalanes, que en la seva majoria van acabar traslladant la seu social fora de Catalunya.



Urkullu, mediador entre els governs català i espanyol



Segons el llibre, el lehendakari Iñigo Urkullu va estar escrivint propostes de negociació que remetia a Puigdemont, l'exconseller Santi Vila i a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; partidària -com Vila i Artur Mas- de convocar noves eleccions.