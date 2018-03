El doble discurs de Pedro Sánchez: el que val pel 8-M no val per l'1-O

No hi ha cap vot

Ens trobem, novament, amb les típiques contradiccions del discurs que practica l'esquera espanyola. Sovint, el PSOE (com també Podemos) es mostren a favor de causes i lluites socials que es poden equiparar a la catalana. Això sí, Catalunya no mereix ser tractada de la mateixa manera.

Així ho diu en una mateixa entrevista a 20Minutos Pedro Sánchez, el líder del socialisme espanyol. El madrileny ha interpretat que el 8-M ha demostrat que "la democràcia espanyola està viva i que tenim un Gobierno que no dóna senyals de vida" arribant a afirmar que "la societat va per un camí, i PP i Cs van per un altre camí completament diferent". Recorda que ells la llei d'igualtat socialista que el PP va recórrer davant el Constitucional

En canvi, ignora el moviment independentista que va expressar-se (malgrat la violència i repressió estatals) on més de dos milions de persones van votar mostra màxima sintonia amb el Gobierno: el pacte amb el PP va ser "una negociació on vam establir que els objectius eren restablir la legalitat estatutària i constitucional en una comunitat els dirigents s'havien donat un autocop a les institucions democràtiques catalanes". A més, explica que fer "oposició d'Estat és donar suport a l'Estat malgrat aquest Gobierno".

A més, encara va més enllà donant lliçons a l'independentisme, cosa que mai s'atreviria a fer al feminisme: "Jordi Sànchez ofereix les mateixes sortides que Puigdemont: cap. El bloc independentista ha de presentar un candidat viable per obrir una legislatura autonomista i constitucional. Crec que és el que finalment passarà".