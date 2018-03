Un famós representant de futbolistes diu que la independència beneficiaria Barcelona

Durant l'entrevista, Felicevich respon si Barcelona és la millor ciutat del món. La resposta és contundent: "Sí, és la millor. I si estigués en un altre país, seria perfecta". Cal dir que un dels seus millors jugadors a qui representa, Alexis Sánchez, va jugar tres temporades al Barça i l'agent coneix la ciutat i el seu país. A més, el jugador va ser multat per la Hacienda espanyola. Segons la inspecció pública, el xilè va defraudar gairebé un milió d'euros quan jugava al Barça. El seu representant va arribar a dir que el jugador s'ha vist obligat a acceptar la seva culpabilitat "per evitar injustícies més grans".

Tot i ser argentí, vota a Xile i espera tenir-ne la nacionalitat aviat. Ell s'ha convertit en el representant de jugadors xilens més important i ja figura a la revista Forbes com un dels homes més influents en el món del mercat futbolístic. Fernando Felicevich porta les agendes d'Alexis Sánchez, davanter estrella del Manchester United, també Arturo Vidal, Fabián Orellana, Gary Medel i Artudo Vidal.

