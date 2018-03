L'exalcalde del PP que va aconseguir censurar 'Fariña' amenaça Carretero amb un ''tret al cap''

Sobre la polèmica entorn la seva persona sorgida el passat 21 de febrer, Bea Gondar es mostra orgullós que els veïns el parin "per fer-se selfies"; tot i que afirma que "allò important no és que et donin suport als tuiters, sinó els jutges".

Les seves declaracions han encès la xarxa, ja que molta gent les ha titllat de provocació després que la decisió de la jutgessa Alejandra Pontana de prohibir la impressió i comercialització de nous exemplars de 'Fariña' es considerés censura i una vulneració de drets bàsics en democràcia. Després de demandar a l'autor del llibre, Nacho Carretero, i a l'editorial Libros del KO per vulneració del dret a l'honor ( apareix relacionat amb el narcotràfic a Galícia en la publicació), Bea Gondar admet al diari que ni tan sols s'ha llegit el llibre.El mateix pensa de Mariano Rajoy, amb qui diu va tenir bones relacions fins el 1991, quan el jutge Baltasar Garzón va acabar amb la seva carrera política en relacionar-lo amb una partida de dues tones de cocaïna. Bea Gondar va passar aleshores per la presó i -més endavant- hi va tornar en ser relacionat amb un cas de blanqueig de capitals. Segons l'exalcalde del PP (que es vol presentar de nou a les municipals de 2019) la darrera vegada que va saber del president del Gobierno va ser quan va "solucionar" un problema al president. "El germà d'un ajudant de Rajoy havia estat detingut per descarregar coca i va dir que era per a Rajoy", explica.