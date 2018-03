Així vol evitar el Congreso quedar-se sense cervesa a 0,96 euros

Cal recordar que la legislació vigent sobre vagues diu que mentre durin les aturades, "l'empresari no podrà substituir els vaguistes per treballadors que no estiguessin vinculats a l'empresa en el moment de ser comunicada la mateixa"; així que aquesta hauria de traslladar empleats que ja tingués contractats a altres cafeteries cap a la del Congreso.

Aquest plec de condicions va ser estudiat per la junta de contractació del Congrés i posteriorment aprovat per la Mesa del Parlament espanyol amb l'única votació en contra d'Unidos Podemos, que hauria volgut adaptar el contracte -sense èxit- a la nova legislació en contractes de l'Estat que havia d'entrar en vigor de manera imminent. La Mesa la formen els grups del PP, el PSOE, C's i el grup d'Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.Després de diverses polèmiques al llarg dels anys pels preus baixos al bar de la cambra espanyola, el nou plec de condicions no serà una excepció. L'empresa que acabi fent-se amb la concessió del servei (per 18 mesos que es podrien prorrogar 9 més, podent ser l'adjudicació total de 2.625.000 euros) haurà d'oferir una canya de cervesa per 96 cèntims o una copa de vi blanc per 1,19 euros. El menú de dos plats amb postres, pa i beguda inclosos haurà de costar un màxim de 9,28 euros i el plat combinat 6,50 euros. D'altra banda, el cafè sol costarà 0,88 euros, un suc de taronja 1,75 euros, un xurro 0,26 euros i una porra 0,37 euros. El biquini sortirà per 2,58 euros, l'entrepà calent per 3 euros i un esmorzar o berenar continental per 1,08 euros. El iogurt tampoc arribarà a l'euro i es podrà comprar per 98 cèntims.El privilegi del qual ja no gaudiran els polítics del Congreso és dels gintònics i cubates que fa uns anys els costaven entre 3 i 5 euros i que els van significar una polèmica als voltants del 2013.