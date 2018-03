[Vídeos] Aquesta violència policial és ''exquisita'' segons el cap de l'operatiu de l'1-O a Fonollosa i Castellgalí

En la seva declaració, el tinent també ha dit que desconeixia que hi hagués hagut lesionats i ha negat que s'hagués produït cap detenció. Precisament, aquest és un dels punts que denuncia el Col·legi d'Advocats de Manresa, ja que, segons ells, s'hauria produït una detenció "il·legal" a Fonollosa. Per la seva banda, el tinent de la Guàrdia Civil ha defensat que no va ser una detenció sinó que es va emmanillar un noi "per calmar-lo".

"Si no s'aixeca de la cadira, és motiu suficient per estirar-lo d'una extremitat"



Segons la versió dels lletrats del Col·legi d'Advocats de Manresa, també s'ha preguntat al tinent sobre la seva interpretació de quan la policia ha d'actuar amb força en cas de trobar-se resistència per part dels manifestants. Els advocats han dit que el tinent ha declarat que "el fet que una persona estigui asseguda a una cadira i se li demani que s'aixequi i no ho fa, aquest ja és motiu per tibar-lo pel braç, per la cama o per una extremitat". El lletrat David Casellas també ha relatat que se li ha preguntat al guàrdia civil si això estava escrit en algun protocol intern del cos policial espanyol i aquest ha declarat que "coneix que hi ha uns protocols, però no ha precisat si diuen això o no".