Estrenen un Twitter unionista d'estètica terrorista on pengen vídeos i fotos arrancant llacets grocs

Al pur estil d'escamot violent: van amb la cara tapada, actuen de nit i amenacen pobles de Girona de les seves properes accions

Redacció | Una estètica terrorista, violenta i radical: passamuntanyes, cara tapada, agressivitat en el discurs i to burleta que no pot amagar l'odi i la catalanofòbia d'aquest grup d'unionistes que han creat un perfil de Twitter anomenat LibertaGirona on van penjant les seves accions de guerrilla, de nit i amagant-se, retirant i tirant a les escombraries la simbologia republicana que denuncia els presos polítics per part de l'Estat espanyol.

"Limpiamos Girona sin Ánimo de Lucro. La Guerra contra los lazos y las Esteladas ya ah comenzado Stop fiebre Amarilla". Cal avisar que el text està copiat literalment, fins i tot el "ah comenzado" amb la forma del verb mal escrita, un fet que denota el nivell intel·lectual de l'unionisme que practica aquest tipus d'actes de guerrilla.

Al Twitter, amb només 84 seguidors, segurament entre ells els mateixos terroristes de carrer que amb cara tapada i de nit arrenquen la simbologia democràtica i pacifista que denuncia l'existència d'ostatges a la presó per part de l'Estat espanyol, que manté engarjolats els Jordis i Oriol Junqueras i Quim Forn.

A les publicacions, mostren orgullosos imatges i vídeos amb tot de llacets grocs a contenidors d'escombraries, amb un "abans i ara" de com queden els paisatges urbans després del seu malèfic pas o, fins i tot, fent burla de la més baixa usant els llacets grocs com a disfressa. També mostren com destrossen la simbologia republicana amb banderes espanyoles i aprofiten la publicació per avisar de les seves següents accions.





Queridos vecinos de Vilablareig! Hemos vuelto! .....LiberaGerona es incombustible! Disfruten durante el día, de el paisaje limpio de basura, contaminante y secesionista.



LiberaGerona siempre vuelve....Que tengan un Feliz Fin de Semana!Saludos Cordiales. pic.twitter.com/lRyQ4qoQLr — LIBERA GIRONA (@LiberaGirona) 10 de març de 2018

Querido Dani Cornellà.... Alcalde de Celrá .....Hemos Liberado con orgullo y satisfacción ,sus calles de Celrá! No se preocupe, no le pasaremos ni presupuesto ni factura alguna a su consistorio, sus vecinos podrán disfrutar de un paisaje limpio y puro . pic.twitter.com/UxmoPuF5hB — LIBERA GIRONA (@LiberaGirona) 12 de març de 2018

