Tanquen el 'Foro Guardias Civiles' després de mesos difamant contra Catalunya

També cal tenir en compte els usuaris que retuitejava el 'Foro', entre els quals hi havia membres del partit ultradretà VOX.

Un exemple del tipus de contingut del 'Foro' és el tuit denunciat en un jutjat d'instrucció per una advocada en relació a l'entrada de manifestants -trencant el cordó policial dels Mossos d'Esquadra- al recinte del Parc de la Ciutadella reclamant la investidura de Carles Puigdemont el passat 30 de gener. La publicació deia: "el que ha passat avui a la Ciutadella evidència que al costat dels Mossos o en absència d'aquests, haurien d'estar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per contenir a aquesta torba de fills de puta". I aquest és només un exemple. A continuació hi va algun més.Però els tuits que han fet saltar les alarmes han estat els de contingut masclista i transfòbic publicats amb motiu de la vaga feminista del passat 8 de març. Aquí dos exemples:Tot i no tractar-se d'un compte oficial de la Guàrdia Civil, en cap moment la policia espanyola s'hi ha desvinculat de manera explícita. I és que -segons ha destapat el tuiter Bernat Castro- darrere de la pàgina hi hauria agents de la Benemèrita. Segons Castro, la persona que gestiona la web 'Foro Guàrdias Civiles' com a administrador legal és Sebastian Pereyra Sánchez, agent de la Guàrdia Civil, que hauria delegat la gestió de les xarxes socials a un exagent de nom Pedro García Díaz Abella, el responsable directe dels continguts que inciten a l'odi-. Fins i tot des del seu compte personal, Pedro García Díaz Abella faria posts d'aquest estil.A més, Pedro García Díaz Abella hauria desvelat informació sobre la seva situació com a exmembre de la Guàrdia Civil en una discussió amb el tuiter que l'ha destapat, vantant-se de rebre una pensió de l'Estat espanyol que li permetria dedicar temps a les barbaritats que publicava al 'Foro'.El passat octubre, el compte de 'Foro Guàrdias Civiles' va ser clausurat per unes hores; per la qual cosa van obrir un altre des del qual continuar amb la seva activitat a la xarxa i que van deixar inactiu en tornar a usar el compte original. Ara, aquest compte de reserva -que, inexplicablement, Twitter no ha tancat- tornarà a servir-los de plataforma per llançar els seus missatges d'odi tal com ha publicat qui ha estat assenyalat com a autor de les publicacions del 'Foro'.