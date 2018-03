La #MarcaEspaña exporta els retards de Renfe a la Meca

Última actualització Dilluns, 12 de març de 2018 20:05 h

Esgota els 18 mesos de pròrroga i torna a demanar ajornar la inauguració de l'AVE

Gerard Sesé @gerardsese | Una odissea que no sembla tenir final. El govern de l'Aràbia Saudita de ben segur que no tornarà a contractar empreses espanyoles per a cap projecte. Canvis de terminis, augments de pressupost, ajornaments i incompliments diversos són els que acumula la #MarcaEspaña de la mà d'un conglomerat d'empreses que havia de construir l'AVE a la Meca.

Una empresa canadenca va destapar les vergonyes de la construcció de l'AVE a la Meca per part d'Espanya. Tot just fa un any i mig, va demanar una prerrogativa de 18 mesos per a poder inaugurar la infraestructura, amb sobrecostos, i ara torna a dir que no està a punt. La mala previsió sobre l'afectació de la sorra a les vies, la manca de senyalització i l'estat de les obres de les estacions fan que la #MarcaEspaña torni a descarrilar a l'Aràbia Saudita que té el govern més que empipat per la gestió de la construcció espanyola.

El retard ja és doble i a més, ara, es demana una mediació internacional perquè el conglomerat d'empreses espanyoles tornen a demanar més diners. Hi ha societats públiques com Renfe (que pot incórrer en pèrdues), Adif i Ineco i les privades Consultrans, Indra, Imathia, Copasa, Talgo, Cobra, Abengoa, Dimetronic (Siemens) i OHL.

Al Shoula Group és el consorci hispano-saudita encarregat de la Fase 2 del projecte de la línia d'alta velocitat a l'Aràbia saudita que inclou la construcció i explotació del tren d'alta velocitat que ha d'unir les ciutats de la Meca i Medina i que s'havia d'estrenar aquest mes.

Segons Al Shoula la inauguració no és possible i no hi ha pla B: "fins que no s'acordi un calendari d'operació comercial amb el client no podem concretar més". Tot apunta que s'hauria arrencat una pròrroga (no firmada) fins al 6 d'abril, tot i que fonts d'Al Shula ho desmenteixen. A partir d'aquí, el consorci activaria una clàusula que apareix al contracte (firmat l'octubre de 2011) per la qual un mediador de reconegut prestigi exerciria un arbitratge entre les parts per decidir qui té raó: si Espanya necessita més temps o si ha de pagar per ell al suposadament incomplir el contracte, com diu Riad.

