Així s'aprofita la caverna mediàtica de la mort del petit Gabriel

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 05:00 h

Uns per ideologia, altres per audiència

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| No pensàvem escriure sobre l'assassinat del petit Gabriel. Per molt compungit que ens hagi deixat el cor, el cas s'allunya de la informació política que oferim al diari i -a més- la idea era apartar-se tot el possible dels periodistes que usen una situació tan dolorosa pel seu profit. Però precisament això, l'espectacle al voltant de la mort de l'infant i la politització que hi ha inclòs la caverna mediàtica per treure'n alguna mena de rèdit és el que ens ha fet canviar d'opinió.











També ho ha fet la periodista a 'La Gaceta Europea', Yolanda Couceiro, que ha relacionat la mort de Gabriel amb la ideologia del seu pare per una fotografia on apareix enganxant cartells de Podemos. I, no sabem si per un lapsus involuntari o no, la presentadora Mamen Mendizabal s'ha referit fins a quatre vegades a la presumpte assassina del nen com Anna Gabriel (realment, es diu Ana Julia) al programa ‘Más Vale Tarde’ de La Sexta. També deixa molt a desitjar el missatge de Federico Jiménez Losantos al seu programa a esRadio relacionant la mort del nen amb "la idea dels comunistes i socialistes de carregar-se la presó provisional revisable". A més, Losantos ha aprofitat també per anar contra el feminisme -ha dit coses com "aquest assassinat ens fa plantejar que el 8-M ens van convèncer que tots els homes som uns assassins" o "però no havíem quedat que les dones no maten? No era que els homes som dolents per definició i les dones patien la nostra brutal violència?"- o Podemos i altres partits afins.

Tant se val que la mare d'en Gabriel hagi demanat públicament que no es parli més de l'assassinat del seu fill, premsa com 'El Español' continuarà publicant articles explicant "els quatre minuts d'estrangulament de Gabriel". Per no parlar de la fotografia de portada ahir a 'El Periódico', un 'selfie' d'en Gabriel amb la seva presumpta assassina. Es comença a notar l'apropament a l'ABC.



Tot per l'audiència



Aquest diumenge, quan es coneixia la notícia de l'assassinat del nen, el programa 'Viva la Vida' de Telecinco ja dedicava moltíssim espai al cas -duplicant l'audiència que sol tenir- i, a la nit, 'Expediente Marlasca' de La Sexta també va aprofitar l'assassinat per triplicar les seves xifres de teleespectadors.

Diversos són els exemples dels mitjans de comunicació i periodistes que han usat el cas d'en Gabriel al seu favor. ‘La Razón’ -per exemple- es recolzava en l'assassinat del menor per fer una editorial en favor de la presó permanent revisable, que el PP no pot tirar endavant per manca de suports polítics. Altres -com 'Mediterraneo Digital' o 'Alerta Digital'- s'atrevien a més a incloure elements propis de la ideologia d'ultra dreta descrivint el primer a la presumpta assassina d'en Gabriel com a "Dona. Immigrant. De color. I, segons el seu Facebook, d'esquerres" i titllant el segon el crim contra el nen de "crim racista".D'altra banda, una de les facetes més tristes del periodisme -si se li pot dir així- ha quedat reflectida en el tractament morbós que han fet programes com el d'Ana Rosa Quintana o Susanna Griso del cas de Gabriel; entrevistant qualsevol persona amb un mínim de relació amb l'infant i els familiars o -fins i tot- pares d'altres nens assassinats.