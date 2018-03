Ernest Maragall assegura que el ''nostre país és autonòmic'' perquè ''encara no som república''

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 09:30 h

El diputat d'ERC assegura que a aquest nou govern se li podrà demanar tot

Redacció | "El nostre govern és autonòmic en la mesura que encara no som república en el sentit de la paraula", ha explicat el diputat d'ERC al Parlament aquest dimarts en una entrevista a TV3. "Si haguéssim pogut escollir Puigdemont o Jordi Sànchez també seria un govern autonòmic".

Ernest Maragall, Gerard Gómez del Moral i Rut Ribas, tots tres d'ERC i integrants de la Mesa d'Edat

Ara bé, segons Maragall, "això no vol dir acceptar una limitació, vol dir ser conscients d'on som i mirar lluny". "No s'han d'oblidar els límits que es tenen, però en qualsevol cas, com no funcionarem és sense govern i sense institucions".

El diputat d'ERC és conscient però que a aquest nou govern se li podrà demanar tot: "claredat de futur, com enfoquem les qüestions urgents" i ha repetit diverses vegades que l'acord amb JxCAT "és a prop".

Sobre l'article del diputat al Congrés d'ERC Joan Tardà ha exposat que "ha estat més o menys ben interpretat". Ara bé ha assegurat que cal "ampliar la base" però també ha matisat que "això no vol dir seduir a ningú ni evangelitzar, sinó posar en pràctica un concepte de govern de país i això inclou ciutadans que no veuen el mateix que nosaltres i que han estat induïts per altres propostes".

Tot i això, Maragall també ha comentat durant l'entrevista que "estem obrint totes les vies perquè tothom s'adoni que l'única via d'avenç en el seu propi país és seguir el camí marcat" però també ha subratllat que "estem obligats no només a construir Catalunya sinó que cal ajudar a fer que es construeixi també Espanya".

