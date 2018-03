Amnistia Internacional posa Espanya al seu lloc

Reivindiquen també que es garanteixi que es retiren els càrrecs formulats en aplicació del 578 contra qualsevol persona "només per l'exercici pacífic del seu dret a la llibertat d'expressió" i demanen la llibertat "immediata i incondicional" de totes les persones empresonades o detingudes en virtut del mateix article i pel mateix motiu.

Per tot plegat, AI recomana a les autoritats espanyoles derogar l'article i garantir que només es penalitzin les expressions "que animin a altres persones a cometre un delicte reconeixible amb la intenció d'incitar-les a cometre un acte i amb una probabilitat raonable que el duguin a terme".

L'ONG destaca que l'ús "abusiu" de les lleis antiterroristes condueix a les persones a l'autocensura "per por a patir la repressió". "La criminalització d'un ventall tan ampli d'expressions té un efecte paralitzant", segons exposen, i pot crear un entorn en què les persones "temin" expressar opinions poc populars o fins i tot fer acudits polèmics.

La "limitació" de l'espai de debat públic i la crítica representa una "amenaça" a llarg termini per la capacitat de garantir la defensa dels drets humans fonamentals, denuncia AI. Entre els casos que es recullen en l'informe hi ha el del raper lleidatà, Pablo Hasél, o el de l'estudiant de Múrcia, Cassandra Vera.

En el document, l'ONG alerta que Espanya fa ús de l'article 578 del codi penal -que prohibeix l'enaltiment del terrorisme i la humiliació de les víctimes de delictes terroristes- per "reprimir les expressions d'índole política", sobretot a les xarxes socials i a la comunitat artística.

D'esquerra a dreta: Valtònyc, Pablo Hasél i Elgio en la taula rodona al casal Can Capablanca de Sabadell, el 3 de març del 2018

