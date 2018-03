El Gobierno desconfia dels Mossos i els prohibeix comprar armes

Des de la Conselleria d'Interior es va denunciar aquesta situació perquè s'assegurava que es posava en risc la seguretat i la capacitat del cos. Van subratllar també que els Mossos ni tan sols disposaven de bales per fer pràctiques a les seves galeries de tir.

Segons recull El Confidencial, l'Executiu de Mariano Rajoy, els expedients de compra remesos per la policia estan en procés de "valoració, estudi i tramitació".

