Santi Vila compara l'independentisme amb el moviment pro-Trump

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 10:30 h

Nega que hi hagi dos milions d'independentistes a Catalunya

Redacció | "No hi han dos milions de catalans compromesos amb la independència Catalunya" ha sentenciat Santi Vila, que ha comparat el moviment independentista amb onades com la victòria de Donald Trump als Estats Units o el moviment del 15-M a Espanya.

Ho ha dit aquest dilluns al vespre durant la presentació del seu llibre a Madrid i que ha recollit La Vanguardia. L'exconseller d'Empresa de la Generalitat ha negat que existeixi aquest suport social a la república catalana i ha associat l'auge del sobiranisme a la "indignació", i per això, creu que la situació es pot redreçar.



Segons Vila, existeix mig milió de ciutadans, que com ell, van donar suport al procés com a resposta a l'immobilisme de l'executiu de Rajoy. D'altra banda, creu que cal recuperar la normalitat però la via no pot ser la de la repressió.





Fracàs en la presentació a Madrid



Vila va presentar el llibre D'herois i traïdors. El dilema de Catalunya o els deu errors del procés aquest dilluns al vespre a Madrid. L'acte però, no ha comptat amb la presència de cap dirigent polític destacat, ni tan sols, del PDeCAT.

"Ha vingut la consellera de Cultura d'Aragó, Mayte Pérez, però des de l'entorn més institucional. Ara bé, quan es va presentar a Barcelona van venir representants del PSOE, PP, PDeCAT... Evidentment cadascú és lliure d'anar on vulgui", s'ha excusat Vila segons publica El Nacional.

El periodista Manuel Campo Vidal va presentar l'acte que va reunir unes 150 persones. Tanmateix, van asistir el magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín; el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez; el president del Cercle d'Empresaris, Javier Vega de Seoane, i membres del cos diplomàtic. "Quan un polític d'ERC, o del PDECat o de JxCat intenta fer aquest viatge al centre se l'atonyina de la manera que ho fan, pot caure en la temptació per debilitat o seguidisme, o per protegir la seva carrera, de redundar en determinats errors. I serem una màquina de malbaratar perfils, carreres...", ha sentenciat Vila.

