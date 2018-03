El País Basc demanarà divendres al Gobierno l'aixecament del 155

magrab Barcelona Barcelona

13 de març de 2018, 11.53 h

Ho sento, serè jo la cínica, però el País Basc, sempre es trova on es pot treure més suc i més diners. El 155, questió de principis? No ho sé. Corren per aprobar els presupostos de l'estat i cobrar del govern de Rajoy. El "pressing Puigdemont" com agent de l'estat (o com ells ho diuen, ser "intermediari") no els va sortir bé, però no passa res.