Segona bufetada internacional a Espanya: ''És llibertat d'expressió''

Estrasburg no veu incitació a l'odi en la crema de fotos del rei a Girona per part de dos joves l'any 2007

Redacció | El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per imposar una pena de presó a dos manifestants que van cremar una foto dels reis a Girona l'any 2007. És el segon toc d'atenció d'un organisme internacional que rep Espanya aquest dimarts. A primera hora del matí, Amnistia Internacional ha carregat contra Espanya per les restriccions a la llibertat d'expressió amb casos com el de Pablo Hasel i Cassandra Vera.

Enric Stern i Jaume Roura, aquest dijous a la plaça del Vi de Girona © Marina López Comparteix Tweet

Estrasburg ho considera "una ingerència en la llibertat d'expressió que no va ser proporcionada amb l'objectiu perseguit", segons ha avançat TV3.

E aquest sentit, no veu incitació a l'odi en la crema de fotos de Joan Carles I i Sofia a la plaça del Vi de Girona el setembre de 2007 i considera que està emparat per la llibertat d'expressió i pensament dels joves.

L'Audiència Nacional va imposar a Enric Stern i a Jaume Roura una multa de 2.700 euros per eludir la presó per un delicte d'injúries a la corona. Si no abandonaven la multa, s'enfrontaven a una condemna de 15 mesos de presó. El TC va ratificar la condemna tot i la discrepància entre els seus membres. La defensa va elevar al cas al Tribunal d'Estrasburg.

Ara, la sentència del tribunal europeu condemna a Espanya a retornar la quantitat de la multa als dos joves i indemnitzar-los amb 9.000 euros més en concepte de despeses i honoraris.

