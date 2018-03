Amazon intenta fer caixa venent jaquetes amb consignes antifeixistes

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 12:35 h

L'etiqueta del producte era literalment "jaqueta antifa", fabricada per la companyia Alpha Industries

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Fa només unes setmanes l'empresa Barneys demanava més de 300 euros a través de la seva botiga online per una caçadora militar amb les icones anarquistes i una pila de consignes impreses entre les quals destacaven les paraules "Van intentar enterrar-nos però no sabien que érem llavors" del poeta Dinos Christianopoulos. L'etiqueta del producte era literalment "jaqueta antifa", fabricada per la companyia Alpha Industries.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Amazon, antifeixista, disseny, Espanya, roba

Però a Espanya tot això no ha passat per alt. De fet, Zara ja va intentar polititzar-se fa uns anys amb un pijama de ratlles que va acabar sent retirat perquè recordava a l'uniforme dels jueus assassinats pels nazis als camps d'extermini.

El Corte Inglés ha creat una col·lecció per a noies "Rebel" amb una mera recopilació del que els seus dissenyadors entenen per "rebel". Altres empreses també han fet samarretes amb impressions de Nirvana o dels Sex Pistols.

Un article del Público assegura que moltes cadenes comercials estan frivolitzant, tergiversant, domesticant i ridiculitzant l'antifeixisme amb la venda de dessuadores, samarretes i altres peces de roba i es constata que molts ho compren sense saber exactament què defensen o per què defensen allò que porten.

Notícies relacionades