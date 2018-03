El ministeri d'Economia augura que l'Estat va camí del col·lapse econòmic l'any 2025

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 12:05 h

El Gobierno calcula un deute públic del 92% del PIB i un augment de la despesa en 23.000 milions d'euros

@JoanSole_ | No és el càlcul d'un grup d'economistes independentistes, és la projecció que el ministeri d'Economia té de l'economia espanyola si es canvia el model de les pensions.

Segons l'equip econòmic que fou liderat per Luís de Guindos, i ara en mans de Román Escola, l'Estat espanyol va cap al col·lapse econòmic l'any 2025 si es canvia el model de pagament de les pensions, pensat perquè no s'equipari a l'augment de l'IPC.

L'estudi elaborat pel ministeri sosté que les pensions han de seguir el model actual impulsat per Rajoy, el mateix que està empobrint el gruix de la tercera edat, ja que en cas de no ser així el deute públic seguirà per sobre del 92% del PIB, una xifra que es tradueix amb un augment estructural de les pensions de 23.000 milions d'euros anuals i que suposaria, en cas d'una possible crisi econòmica, conseqüències encara més devastadores per als ciutadans.