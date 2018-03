Quantes vegades menges fora de casa?

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 13:10 h

La mitjana a Catalunya supera els 3 àpats en restaurants

Redacció | Els catalans mengen fora de casa 3,5 vegades a la setmana. Ho diu un estudi sobre "Restauració a Catalunya" que ha presentat la Generalitat. Els àpats que fan al restaurant són el sopar del cap de setmana (57,1%) i l'esmorzar entre setmana (55%). La majoria dels que surten a sopar fora en dissabte es gasten entre 21 i 22 euros.

L'estudi, elaborat per la consultora Hamilton, s'ha realitzat a través d'una enquesta online el novembre de 2017 a una mostra de 937 residents a Catalunya d'entre 18 i 75 anys que mengen fora de casa un mínim d'una vegada a la setmana.

Quant a la despesa, un 27,1% dels catalans ho ha augmentat en els últims sis mesos, mentre que un 60,3% ho ha mantingut, i on més ha crescut ha estat en el restaurant (31%), seguit del 'delivery' (23,6%) i el 'take away' (4,2%).

Els principals menjars que els catalans fan fora de casa són el sopar en cap de setmana (57,1%) i el desdejuni entre setmana (55%), mentre que prefereixen quedar-se a casa per sopar en dia laborable --només surt el 17,4%-- i el desdejuni en cap de setmana, pel qual només surt el 19,6%.



Els joves gasten més



Respecte al tiquet mitjà més elevat es genera en el sopar en cap de setmana, on la generació X --els nascuts entre 1965 i 1980-- i els 'millennials' (1981-2000) gasten una mitjana de 22,1 euros, i els 'boomers' (1946-1964) prefereixen sortir a menjar en cap de setmana i fer una despesa de 21,9 euros.

A més, el 49,5% dels catalans escull un restaurant per les recomanacions d'amics o familiars, i un 35,2% cerca per Internet a l'hora d'escollir un establiment.

