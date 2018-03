[Vídeo] ''Suana Díaz, eres una hija de puta''

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 14:30 h

El vídeo viral d'un andalús cabrejat

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | La figura del "català emprenyat" ja traspassa fronteres i ha arribat a Andalusia. Així ho ha volgut plasmar en un vídeo Jesús Candel Fabregas, metge d'urgències del SAS (Sistema Andalús de Salud). El doctor es despatxa a gust contra el govern socialista de Susana Díaz a qui titlla de "mentidera" i, directament, de "filla de puta".

El vídeo, de poc més de 2 minuts i que s'ha fet viral a les xarxes i compartir per centenars de grups de WhatsApp, Jesús Candela repta Susana Díaz a "prendre les accions judicials oportunes" contra ell mateix, ja que el metge assegura que "Susana Díaz és una mentidera i una filla de puta". De fet, perquè no sembli fruit de l'error, arribar a citar la mare de la socialista fins a tres vegades.

També assegura que la Comunidad Autónoma Andalucía està governada per "corruptes, apessebrats, pocavergonyes, cabrons i lladres". Espera que Díaz es querelli contra ell per injúries i segueix: "ets una completa filla de puta i mentidera i no permetré que segueu fent el que esteu fent a la sanitat pública i que seguiu mentint a tots, menys a un pocs merdes".





Segarra!!!Creo que deberías de intervenir como fiscal jefe de Sevilla de oficio ante este vídeo. Yo como médico de batalla de urgencias, estoy denunciando las atrocidades e insultos que sufren mis pacientes. No permitas que este barriobajero, Jesús Candel,insulte a tu presidenta. pic.twitter.com/gAkTiJwVnx — SPIRIMAN (@spiriman) 10 de març de 2018

Notícies relacionades