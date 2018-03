Sancionen un jutge per dir la veritat: l'1-O va haver-hi ''terrorisme policial''

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 14:00 h

El CGPJ l'imposa una multa de 600 euros pel que considera una falta greu de "desconsideració"

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | La Comissió Disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionat amb una multa de 600 euros el titular del jutjat contenciós-administratiu número 17 de Barcelona, Federico Vidal, per criticar en una cadena de correus electrònics amb altres jutges el "terrorisme policial" exercit per la policia espanyola l'1-O. El CGPJ considera que això suposa una falta greu de "desconsideració".

Imatge d'un home carregat per la policia espanyola aquest diumenge 1 d'octubre de 2017 © Gerard Vilà / ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, CGPJ, jutge, multa, violència, xat judicial

En els missatges, difosos per 'Ok diario', el jutge es preguntava si la comunitat de jutges i magistrats farem "com sa Borbònica Majestat i ens mirarem al melic per no perdre la plaça".



En les mateixes comunicacions, Vidal consultava si havien "pegat", "vexat", "insultat en públic o amenaçat" algun jutge a Catalunya. "Si és això, tota la meva solidaritat i repulsa", tot i que afegia que no en tenia coneixement. "Si no és així, de què ens lamentem?", es preguntava.



Tanmateix, parlava sobre "terrorisme uniformat" l'1-O i afegia: "ningú té res a dir sobre el terrorisme policial que sí que vam patir a Catalunya. Ni sobre els 890 ferits que han provocat els terroristes uniformats?, ni sobre els 2,3 milions de persones que es van sentir coaccionades, insultades i menystingudes per voler votar? De debò que no hi ha res a dir?", recollien els missatges.



Allau de respostes d'altres jutges contra Vidal



En la cadena de missatges, un jutge li responia que "Pucherón" (Carles Puigdemont), el premiaria amb el càrrec de "president del Tribunal Suprimíssim de la República Catalana d'Ikea", tal com va publicar 'Eldiario.es' el 8 d'octubre, però aquest jutge no ha sigut expedientat. Altres l'acusaven de ser "indigne de servir el poble espanyol" i també es van mofar de les seves reflexions.



Ara, el CGPJ decideix sancionar a Vidal pel que considera un "excés o abús d'autoritat, o falta greu de consideració, respecte als ciutadans, institucions, secretaris, metges forenses o de la resta del personal al servei de l'administració de Justícia, dels membres del Ministeri Fiscal, advocats i procuradors, graduats socials i funcionaris de la policia judicial".

Notícies relacionades