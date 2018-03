Treballadors de TVE denuncien ''una nova purga en contra de la pluralitat'' a les tertúlies

“Amb el veto a José María Calleja i Fernando Garea, i la seva substitució per Ana Samboal i Carme Tomás, es constata la deriva que tots els programes d'opinió i anàlisi de TVE han experimentat amb l'actual direcció d'informatius, mancats de la preceptiva pluralitat i ancorats cada cop més en posicions progovernamentals en detriment de les veus crítiques”, conclou el comunicat.

El Consell que els reconeix una "dilatada trajectòria”, els darrers passos de la qual passen per les tertúlies del programa 'Asuntos Públicos' (Canal 24 horas), ha posat de manifest que "en una decisió sense precedents, el director d'informatius José Antonio Álvarez Gundín, va sol·licitar al director del Canal 24 horas, Álvaro Zancajo, l'expulsió immediata de les tertúlies dels dos periodistes". El Consell ha titllat la decisió de la direcció de la televisió pública espanyola de "censura" i retreu al director d'Informatius no haver informat ni respost les preguntes dels treballadors sobre el cas. I és que la principal sospita sobre els motius del veto recau en el fet que ambdós periodistes són crítics amb el Partit Popular, justament al contrari que Carme Tomás i Ana Samboal, que els han substituït. Els nous fitxatges són molt més properes a la línia del Gobierno.

