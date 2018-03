ERC exigeix a JxCat un candidat alternatiu per formar un Govern ''efectiu''

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 16:00 h

Rovira garanteix que el nom "no serà un obstacle"

Redacció | La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha instat Junts per Catalunya a tenir aquesta setmana una proposta "definitiva" d'un candidat per a una investidura "efectiva".

Rovira ha remarcat que estan "esperançats" amb l'acord amb JxCat i ha garantit que no especularan sobre el candidat per a la investidura.En aquest sentit, ha assegurat que per ERC el nom "no serà un obstacle" i ha afegit que en tot cas "és JxCat qui li toca fer aquesta proposta". "Hem de respectar els seus procediments interns perquè la facin", ha assenyalat Rovira.La dirigent d'ERC ha fet aquestes declaracions aquest dimarts just després de reunir-se amb el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que també ha posat èmfasi en la necessitat d'un "govern efectiu".