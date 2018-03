[Vídeo] Cospedal creu que és ''demagog'' exigir més pensions a costa de la despesa militar

Cospedal creu que és ''demagog'' exigir més pensions a costa de la despesa militar pic.twitter.com/5OWr2h1Nv6 — directevideos (@directevideos) 13 de març de 2018

Sobre el model de pensions a l'Estat espanyol (i les recents protestes multitudinàries arreu del territori contra pujades irrisòries), la també secretària general del PP l'ha definit com "un dels millors que hi ha als països del seu entorn" tot i que hi hagi pensionistes "que vulguin cobrar més". En aquest sentit, ha retret les queixes dels jubilats i ha recordat que no ho van fer quan les pensions van pujar un 0,25% (com ara) i l'IPC es va mantenir estable.