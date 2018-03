Un diputat flamenc d'ideologia conservadora demana l'alliberament dels presos polítics

Subratlla que "calen unes negociacions raonables i amb concessions recíproques per tal que Catalunya tingui més autonomia".

En l'article l'autor assegura que Flandes necessita treballar per aconseguir més autogovern però constata també que "el moviment flamenc i alguns partits flamencs donen suport a la causa catalana amb la correcta reflexió emocional i política".

Però l'alliberament dels presos polítics, no és l'única cosa que demana Bogaert. També exigeix la intervenció de la UE en el cas català: "Els presoners polítics catalans han de ser certament alliberats de manera immediata per part d'Espanya i la UE d'intervenir si vol continuar essent una unió de valors".

