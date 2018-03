El socialisme fa pinya amb PP i C's per protegir la Corona de la llibertat d'expressió

No hi ha cap vot

La portaveu dels socialistes al Congreso, Margarita Robles, ha excusat la seva postura (que ja havien anunciat abans del ple) apel·lant al "respecte institucional" i s'ha mostrat contrària al que -diu- suposaria una "despenalització amb caràcter general" d'unes conductes que van més enllà de la llibertat d'expressió.Contràriament, el grup d'ERC -que ja va intentar tramitar aquesta llei el 2016, amb l'oposició dels mateixos partits- defensa que la llibertat d'expressió és un dret fonamental i que, per tant, no ha de patir "censura". Fonamenta aquesta afirmació en l'article 19 de la Declaració universal de drets humans i manté que una democràcia "avançada i moderna" ha d'assegurar a la ciutadania el seu "ple dret" a la llibertat d'expressió."L'estat espanyol hauria de superar aquestes censures que tipifiquen com a delictes la crema de banderes o la injúria a la corona des d'un concepte de sacralització de la imatge del rei i la seva família", argumenta ERC. Precisament, entre els exemples que cita el grup parlamentari hi ha el del judici i posterior condemna dels dos nois de Girona per cremar retrats dels monarques Joan Carles I i Sofia. Aquest mateix dimarts, el TEDH ha condemnat Espanya a retornar-los l'import de la multa (2.700) i haurà de pagar 9.000 euros més a tots dos.